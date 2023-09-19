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«Стоило бы обратить внимание на призывников, которые демонстрируют избытки энергии»

В Смольном предложили устранить лазейки в законе, касающиеся призыва мигрантов в армию

Вчера на заседании городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение депутата Госдумы Олега Нилова более активно отправлять в армию мигрантов, которые получили российские паспорта, а также нарушителей общественного порядка. Глава города указал, что сегодняшние реалии требуют изменений в федеральном законе. «Ъ-СПб» поговорил с экспертами о том, какие подводные камни есть у данной инициативы.

Властям города предложено присмотреться к новым гражданам России, которые уклоняются от службы в рядах Вооруженных сил РФ

Властям города предложено присмотреться к новым гражданам России, которые уклоняются от службы в рядах Вооруженных сил РФ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Властям города предложено присмотреться к новым гражданам России, которые уклоняются от службы в рядах Вооруженных сил РФ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Одной из тем прошедшего в понедельник, 18 сентября, заседания городского правительства стала призывная кампания, которая стартует в Санкт-Петербурге в октябре — декабре текущего года. С вопросом по поводу этого к Александру Беглову обратился депутат Государственной думы Олег Нилов, который предложил обращать больше внимания на новых граждан России, среди которых, по данным правоохранительных органов, немалое количество тех, кто уклоняется от службы в рядах Вооруженных сил РФ. Глава города заявил, что такая проблема требует изменений в федеральном законе, где, по его мнению, сегодня существует явный пробел. «У нас есть несовершенство в законодательстве. Если раньше ты получаешь гражданство или переезжаешь в другое место, что ты обязан сделать? Встать на воинский учет. А сегодня такого положения нет. Хотя оно должно быть. Это лазейка»,— сказал господин Беглов.

При этом, как отметил господин Нилов, двери комиссариатов также должны широко распахнуться и для нарушителей скоростного режима на дорогах, в частности стритрейсеров, и в принципе для всех любителей повышенного адреналина. В разговоре с «Ъ-СПб» депутат отметил, что данную категорию граждан следует призывать «особым способом». «Стоило бы обратить внимание на призывников, которые демонстрируют избытки энергии: гонщики, стритрейсеры, любители применять силу или огнестрельное и травматическое оружие. Армии сегодня нужны не ботаники, образно говоря, а вот такие люди, которые в десантники годятся и своим видом это показывают, зачастую нарушая общественный порядок. Таких предостаточно в Москве и Петербурге»,— указал парламентарий и добавил, что у многих из них при этом парадоксальным образом имеются документы, которые свидетельствуют о негодности к военной службе. Он считает, что все эти справки требуется тщательно проверить.

Что касается натурализованных россиян, то здесь Олег Нилов привел в пример Израиль, как государство, в котором армия играет особо важную роль. «Возьмите нормы израильского законодательства и оцените возможность там не послужить в армии, но при этом получить гражданство. Не служил — гражданство не получишь»,— резюмировал он (получение гражданства Израиля не увязано со службой в армии этой страны.— «Ъ-СПб»). Господин Нилов подчеркнул, что в данном вопросе не следует заострять внимание только лишь на выходцах из Средней Азии, поскольку национальность здесь не играет никакой роли. «Люди принимают присягу, где клянутся защищать свободу и независимость Российской Федерации. Это конституционная обязанность для всех»,— напомнил депутат.

Ранее петербургская полиция наведалась для проверки миграционного законодательства в «места компактного нахождения иностранных граждан», а именно на вещевой рынок «Юнона» и Софийскую овощебазу. Тогда правоохранители совместно с представителями военкоматов раздали получившим российские паспорта мигрантам повестки для явки в комиссариаты и постановки на воинский учет, а в один из рейдов сами доставили задержанных в городские комиссариаты.

Как сообщил на последнем заседании в Смольном врио военкома города Марат Урмансов, осенний призыв в Петербурге пройдет с 1 октября по 31 декабря. Сколько человек хотят набрать на срочную службу в этот период, пока неизвестно, однако норму призыва намерены установить уже 25 сентября.

Говорить серьезно о прозвучавшей на заседании петербургского правительства инициативе будет можно, когда она сформируется в законопроект и пройдет хотя бы первое чтение, считает эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов. «Александр Беглов — это все-таки региональный руководитель. Нужно, чтобы сначала Госдума внесла законопроект, кто-то его должен разработать, депутаты — проголосовать, Совет Федерации — одобрить, президент — подписать. От слов Беглова до принятия закона очень большая пропасть»,— отметил господин Коженов и подчеркнул, что все законы, касающиеся постановки граждан на воинский учет, уже есть.

В разговоре с «Ъ-СПб» член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя саму идею более активного призыва натурализованных россиян, высказал мнение, что новых граждан необходимо привлекать, прежде всего, в инженерные войска, которые в народе известны как стройбаты. «Когда мы говорим о воинском учете, то есть люди, которые утверждают, что от мигрантов будет больше вреда, чем пользы. Но у нас есть опыт, прежде всего — советский, когда выходцев из Средней Азии и Закавказья привлекали для строительства военных объектов»,— сказал эксперт. При этом, что касается СВО, член СПЧ согласен с мнением оппонентов, что мигрантов не стоит отправлять на передовую, если они сами не изъявят такого желания.

Андрей Кучеров

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