Испытание «Ахматом»

Завтра ФК «Зенит» откроет второй круг матчей в группе Кубка России. Команда Сергея Семака встретится в Грозном с «Ахматом». Эту команду сине-бело-голубые победили со счетом 2:0 в стартовом матче турнира, был также успех в игре с «Крыльями Советов» — 1:0, но затем последовало поражение в Калининграде от «Балтики» 0:1, и сейчас именно команда из янтарного края возглавляет группу С, а «Зенит» идет в ней вторым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кубок России, который в прошлом сезоне стартовал по замысловатой формуле, призванной растянуть турнир на весь сезон с помощью групповой стадии и дуэлей плей-офф, не изменил своего формата. Разве что с маленькими корректировками на финише. Команды РПЛ также играют в группах, а потом, в зависимости от занятых мест, продолжают движение к финалу уже в разных путях. Те, кто займет два первых места, играют стадию плей-офф в «Пути РПЛ». Третья команда группы уходит в «Путь регионов». Аутсайдер группы покидает соревнования.

«Зенит» в прошлом сезоне играл на кубке спустя рукава и в итоге занял в группе из четырех участников третье место, свалившись в «Путь регионов». Там команда прошла ульяновскую «Волгу», но на следующей стадии вылетела, уступив в серии пенальти московскому «Динамо» на своем стадионе. «Зенит» вообще берет кубок не так часто, как чемпионство. Побед в чемпионате за последние пять лет было пять, в Кубке России — одна (сезон 2019/20). Важнее раньше было выиграть чемпионат, чтобы участвовать в Лиге чемпионов, которая тоже отбирала много сил. Теперь Лиги чемпионов, как и других еврокубков, нет.

«Зенит» тем не менее начал нынешний кубковый розыгрыш с победы над «Ахматом» на «Газпром Арене» со счетом 2:0. Тогда грозненскую команду тренировал еще Сергей Ташуев. После неудач в чемпионате и Кубке России его заменили на Мирослава Ромащенко. И под руководством нового тренера «Ахмат» показывает чудесные результаты: обыграл в Кубке России «Крылья Советов» 3:1, а в чемпионате не знает поражений в четырех турах подряд. Ромащенко прежде работал в штабе Станислава Черчесова — и в сборной России, и в венгерском «Ференцвароше». Этот клуб летом не пробился в основной раунд Лиги чемпионов, уступив клубу «Клаксвик» с Фарерских островов. Черчесова из «Ференцвароша» уволили. Ромащенко решил начать самостоятельную карьеру тренера.

«Зениту» добавит мотивации в матче с «Ахматом» неудача в предыдущей игре Кубка России — тогда команда Сергея Семака уступила в Калининграде «Балтике» 0:1. У «Зенита» играл резервный состав, главные силы вышли на поле ближе к концу встречи, но все равно сравнять счет не удалось. «Балтика» именно в Кубке играет успешно, одержав победы во всех трех матчах, а в чемпионате она занимает последнее место.

«Ахмату» тоже нужны очки, чтобы продолжать вести борьбу за кубок — сейчас он идет третьим в группе, уступая «Зениту» три балла. Так что дуэль в Грозном получится упорной, можно не сомневаться. Интересно будет посмотреть, сколько зрителей придет на «Ахмат Арену», где играет команда Чеченской республики. В минувшем туре российской Премьер-лиги «Ахмат» принимал на своем стадионе «Краснодар», лидирующий в турнире. И на трибунах собралось всего 3,7 тыс. болельщиков. Приезд «Зенита» в любой город — ажиотаж.

Интересно также, какой состав выберет на игру главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Раньше было четкое деление: игры РПЛ играют сильнейшие, в Кубке России — резерв. После поражения в Калининграде так рисковать уже нельзя. А в чемпионате у «Зенита» следующий матч — с «Локомотивом» 24 сентября, тоже важный. Так что нужно показать лучший результат в обоих турнирах.

Болельщиков «Зенита» радует, что команда сейчас выглядит уверенно. В первом матче РПЛ после перерыва, связанного с играми сборных, сине-бело-голубые разгромили в Казани «Рубин» со счетом 3:0. Первый гол за новую команду провел французский форвард Вильсон Изидор, перешедший в «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». А гол, который забил в ворота «Рубина» колумбийский форвард Матео Кассьерра, стал для него седьмым в чемпионате. И сейчас Кассьерра лидирует в споре бомбардиров РПЛ. Сильную игру показали бразильские легионеры Клаудиньо и Вендел. На счету первого — гол, на счету второго — две голевые передачи. У «Зенита» есть два состава для выступления в обоих турнирах, надо только выбрать правильный для победы над «Ахматом».

Хотя Сергей Семак дает понять, что ему не хватает игроков для полного комплекта. Особенно с учетом того, что клуб, как сообщают СМИ, собирается отдать в аренду в одну из команд Объединенных Арабских Эмиратов Зелимхана Бакаева. Карьера в «Зените» у бывшего игрока «Спартака» не задалась. А игрок он неплохой. В такой ситуации лучше сменить клуб, пока не поздно.

Кирилл Легков