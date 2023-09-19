RBI заселит бывший бизнес-центр

Группа RBI начнет возведение нового жилого комплекса на Большом Смоленском пр., 6, площадью 10 тыс. кв. м до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе компании. Участок с бизнес-центром был приобретен девелопером за 313,4 млн рублей два года назад на торгах по продаже актива обанкротившегося АО «Проектгазоочистка» Мулкадара Валиева. У девелопера не возникнет проблем со строительством и продажей квартир в таком небольшом доме, уверены эксперты, так как новостроек в периферийных районах города сегодня строится мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Новый жилой проект будет возведен в Невском районе у метро «Елизаровская». В компании будущий дом переменной этажности (8–12 этажей) называют камерным: в нем будет 195 квартир. КГА согласовал архитектурно-градостроительный облик жилого дома с подземным паркингом в феврале этого года. Вчера компания сообщила о подписании кредитного соглашения на 365 млн рублей с Газмпромбанком в рамках лимита проектного финансирования на сумму 2,8 млрд рублей.

Земельный участок на 6 тыс. кв. м с четырехэтажным бизнес-центром класса С на Большом Смоленском пр., 6, был куплен RBI на торгах осенью 2021 года, когда реализовывалось имущество АО «Проектгазоочистка», признанного банкротом с 2017 года. Компания входила в «Балтийскую газовую компанию» Мулкадара Валиева. Пока бизнес-центр еще не демонтирован новым собственником. «В настоящее время ведется проектирование объекта, идут градостроительные согласования. Рассчитываем получить необходимые разрешения и дать старт строительству и продажам проекта в этом году»,— уточнили в пресс-службе Группы RBI. Плановый срок завершения строительства — 2026 год.

По мнению участников рынка, озвученный лимит финансирования покрывает значительную часть стоимости проекта, если не всю. «Это маленький дом для такой крупной компании, как RBI, поэтому проблем с его реализацией возникнуть не должно»,— считает Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP. С этим мнением согласна Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers. «195 квартир — это формат небольшого клубного дома, который в данной локации станет своего рода отстройкой от конкурентов. Этот жилой комплекс будут в первую очередь выбирать приверженцы этого района, которые хотят повысить свой уровень жизни, но при этом не покидать район»,— говорит эксперт.

С учетом ограниченного предложения в локации, а также позитивного имиджа девелопера на рынке жилья можно ожидать высокого интереса со стороны покупателей к новому жилому комплексу, полагает Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group. «Интерес покупателей к дому будет обусловлен в том числе дефицитом нового качественного жилого строительства в периферийных локациях, в результате которого накапливается отложенный спрос»,— отмечает господин Соловьев.

В настоящее время вблизи метро «Елизаровская» новый ЖК строит только один застройщик — Setl Group. По оценке господина Бойкова, стоимость жилья в локации сегодня находится в диапазоне 250–280 тыс. за «квадрат».

Александра Тен