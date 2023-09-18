На замдиректора «Тамбовавтодора» завели дело за отмену торгов на 4 млрд рублей

В отношении должностного лица областного учреждения «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Черноземье», расследование ведет региональное управление СКР, подозреваемым является замдиректора учреждения Олег Назаров.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Она установила, что должностное лицо «Тамбовавтодора» отменило результаты пяти торгов на сумму более 4 млрд руб., предоставив в региональное управление ФАС заявления, «содержащие заведомо ложные сведения о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ».

«Это повлекло снижение конкурентной способности трех юрлиц, а также нарушение интересов Тамбовской области в виде срыва реализации госпрограммы “Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области” в части ремонта и содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Тамбовской области в 2023 году»,— рассказали в облпрокуратуре, не называя пострадавшие компании.

По данным Rusprofile.ru, тамбовское областное государственное казенное учреждение «Тамбовавтодор» было зарегистрировано в 2011 году для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. С 10 марта 2023 года директором является Антон Трофимов. Управляется министерством автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. Учреждение выступило заказчиком в 924 госконтрактах на сумму 29,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что учреждение отменило результаты пяти аукционов, победителями в которых стали местное ЗАО «Дорожно-строительное управление №2», воронежское ООО «СМУ-90» и ивановское ООО «Союз-автодор». Заказчик сделал это по указанной прокуратурой причине. При этом жалобы на проведение торгов подавало московское ООО «Лидер», известное многочисленными претензиями к аналогичным процедурам в макрорегионе.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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