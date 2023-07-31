Бывшего главу «Тамбовавтодора» подозревают в растрате 140 млн рублей

В Тамбовской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту растраты 140 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Дело возбудило УМВД России по Тамбовской области. Установлено, что в декабре 2020 года бывший директор ТОГКУ «Тамбовавтодор» Дмитрий Попов в рамках исполнения госконтракта на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске стоимостью более 1,4 млрд руб. дал распоряжение о перечислении подрядчику аванса в размере свыше 140 млн руб. В действительности строительные работы на объекте не велись, контрактом перечисление аванса не предусмотрено.

В прокуратуре Тамбовской области отметили, что ведомство взяло ход расследования на контроль. «В целях возврата незаконно полученных подрядчиком бюджетных средств прокуратура области направила в арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление», — добавили в ведомстве.

Сергей Толмачев