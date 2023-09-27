Китай привлекает премиум

Банки Удмуртии наблюдают рост количества клиентов Private Banking или схожих сервисов для обслуживания вип-клиентов. Одной из самых востребованных услуг для премиум-сегмента стали депозиты в юанях и вложения в золото. В банках считают, что за счет небольшого круга клиентов ниша стабильна и пользуется спросом даже в кризисы. Некоторые эксперты считают, что в связи с непростой геополитической обстановкой, вип-клиенты предпочтут вывести капитал из российских банков. Другие уверены, что количество клиентов Private Banking будет расти за счет ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, которая делает банковские продукты привлекательнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия в региональном ВТБ объем средств под управлением Private Banking достиг 23,1 млрд руб. Клиентская база за шесть месяцев выросла на 4,5%.

«В первом полугодии особым интересом у представителей данного клиентского сегмента пользовались депозиты в китайских юанях, портфель которых вырос за шесть месяцев практически вдвое»,— прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова.

Работу с состоятельными клиентами ВТБ перестроил еще в начале прошлого года — заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, а также заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В рамках альтернативных инвестиций ВТБ предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков. «В сфере нефинансовых услуг лидерство продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер. Доступен и сервис Mir Pass — полноценная альтернатива сервису Priority Pass, — обеспечивающая доступ в более чем 250 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом»,— добавила госпожа Шумкова.

В случае Датабанка, Private Banking — это скорее Mass affluent (маркетинговый термин — «развивающиеся богатые»), говорит начальник отдела привлечения клиентов и премиального обслуживания Ильгиз Валидов. «Наша услуга премиального обслуживания не декларируется как сервис, который вы можете получить, заплатив или вложив определенную сумму. У нас она именно премиальная и доступна крупным клиентам и тем, кто имеет давние отношения с банком. Это несколько сотен состоятельных клиентов: инвесторы, предприниматели, руководители крупных предприятий. Большинство из них помимо “частных” отношений с банком связывают и корпоративные — у нас обслуживаются счета принадлежащих им предприятий, выплачивается зарплата сотрудникам этих предприятий»,— прокомментировал господин Валидов. Он добавил, что таким клиентам предлагается комплексное обслуживание по кредитованию, вкладам, валютным операциям, предоставляется индивидуальные условия по продуктам, услуги личного менеджера, возможность приходить в банк «по звонку» без очереди в офисе.

В Датабанке подчеркивают, что таких клиентов в регионе не много, поэтому ниша стабильна и спрос на услуги для премиальных клиентов не снижается даже в кризисы.

«Скорее наоборот — меняющиеся рыночные обстоятельства требуют быстрых решений и ответов на вопросы, которые наши вип-клиенты получают в первую очередь. Именно в этом суть премиального обслуживания»,— сказал Ильгиз Валидов.

Директор представительства компании «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев рассказал, что количество их премиальных клиентов последние годы стабильно увеличивается. В настоящий момент в Удмуртии несколько десятков клиентов, которые пользуются услугой «премиальный брокер» от «Финам». «Особенно заметен рост интереса к инструментам фондового рынка, к инвестициям. Санкции и экономическая ситуация, с нашей точки зрения, повлияли в лучшую сторону. До недавнего времени ставка рефинансирования была достаточно низкая и к фондовому рынку был высокий интерес. Но когда ЦБ поднял ставку до 13%, может пойти обратный процесс. Все зависит от ставки безрисковой доходности. Если эта ставка начинает расти, как на текущий момент, то это приведет к охлаждению интереса к инструментам фондового рынка, к облигациям и акциям»,— прокомментировал господин Казанцев.

Старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан считает, что непростая геополитическая обстановка существенно отразилась на состояниях клиентов Private Banking, «уводя» большую долю их капитала из России.

Клиенты с высоким уровнем дохода в основном отдают предпочтение консервативным стратегиям управления капиталом, таким как депозиты, говорит господин Кырлан. Для успешного сохранения и приумножения капитала важным остается вопрос валютной диверсификации.

«Спрос VIP-клиентов на инструменты в китайской валюте становится масштабнее. Ведущие банки страны расширяют возможности клиентов по диверсификации депозитных портфелей, предлагая максимальную доходность по вкладам в юанях»,— рассказал Марчел Кырлан.

По мнению господина Кырлана, число клиентов Private Banking в ближайший период времени продолжит уменьшаться. Инвесторы отказываются от высокорисковых активов, смещая интерес в сторону классических сберегательных продуктов, добавил эксперт.

Несколько иного мнения придерживается руководитель направления развития международных проектов ИК Fontvielle Юлия Астахова. «Количество клиентов Private Banking будет расти, так как прослеживается тенденция на возвращение средств в российские банки и сохранение капитала внутри страны. Кроме того, этому будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, которое делает банковские продукты привлекательнее. Клиенты Private Banking, как правило, финансово подготовленные люди. Они умеют правильно принимать информацию, объективно оценивать бизнес-риски и принимать достаточно оперативные решения, что дает определенную стабильность и клиенту, и банку. Именно отношения с клиентом и есть та основа, которая помогает стойко переживать кризисные времена»,— прокомментировала госпожа Астахова.

Татьяна Колегова

Добавьте «Ъ-Удмуртия» в Избранное в Новостях