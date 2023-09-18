В Нижнекамске планируют открыть мемориал в честь погибших на спецоперации

В Нижнекамске в 2024 году планируют открыть мемориальный комплекс в память о погибших в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Рамиль Муллин.

«Наша задача — в течение этого и следующего года сделать комплекс в память о ребятах, которых мы потеряли в СВО»,— цитирует господина Муллина его пресс-служба.

Предполагается, что мемориальный комплекс участникам СВО установят рядом с памятником воинам-интернационалистам.

Сколько жителей Нижнекамска погибло на СВО, господин Муллин не сказал.

В Казани намерены создать аналогичный мемориал на территории парка Победы. Поручение правительству Татарстана и мэрии Казани об этом на прошлой неделе дал глава республики Рустам Минниханов.

В Чебоксарах еще в июне заложили камень в ознаменование начала строительства памятника военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Власти Чувашии рассчитывают выбрать проект по конкурсу, который планируют объявить до конца текущего года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"