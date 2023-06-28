В Чебоксарах планируют построить мемориал в честь участников СВО

На территории мемориального парка «Победа» в Чебоксарах сегодня, 28 июня, заложили камень в строительство памятника военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, монумент станет «символом мужества и подвига» тех, кто «творит новую историю, фактически формируя новый миропорядок».

Как будет выглядеть памятник, пока неизвестно. Власти рассчитывают выбрать проект в ходе архитектурно-художественного конкурса, который планируют объявить до конца текущего года, пояснили «Ъ-Казань» в пресс-службы главы региона.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"