Советник главы офиса Зеленского назвал контрнаступление ВСУ успешным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил CNN, что контрнаступление вооруженных сил Украины проходит успешно. По его словам, инициатива на поле боя полностью принадлежит Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Даже российские официальные лица, такие как Путин, говорят, что они отражают наступательные операции Украины. Они не говорят о своем контрнаступлении, они говорят только об оборонительной войне России»,— сказал господин Подоляк телеканалу. Он добавил, что Украина готовится к борьбе за Крым.

Вчера, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска заняли село Клещеевка к югу от Бахмута. Сегодня утром, 18 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что бои в селе продолжаются. В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщается, что атаки украинских войск на Клещеевку отражены.

Масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне. В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британской газете Observer сообщил о том, что ВСУ смогли прорвать первую линию обороны ВС России на Запорожском направлении. Врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий на прошлой неделе назвал крайне напряженной обстановку в регионе. Также он заявил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов