Фото дня: 18 сентября

Климатическая акция протеста в Берлине, разбор завалов в Ливии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Милуоки, США. Бейсбольный матч между командами «Вашингтон Нэшионалс» и «Милуоки Брюэрс» Фото: AP / Берлин, Германия. Полицейские убирают с проезжей части активиста движения «Последнее поколение», приклеившегося к дороге в знак протеста против климатической политики немецкого правительства Фото: Markus Schreiber / AP Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Дерна, Ливия. Спасатели разбирают завалы после наводнения Фото: Zohra Bensemra / Reuters Восель, Франция. Очистка канала Сен-Кантен от водорослей Фото: Reuters / Pascal Rossignol Следующая фотография 1 / 5 Милуоки, США. Бейсбольный матч между командами «Вашингтон Нэшионалс» и «Милуоки Брюэрс» Фото: AP / Берлин, Германия. Полицейские убирают с проезжей части активиста движения «Последнее поколение», приклеившегося к дороге в знак протеста против климатической политики немецкого правительства Фото: Markus Schreiber / AP Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина (справа) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Дерна, Ливия. Спасатели разбирают завалы после наводнения Фото: Zohra Bensemra / Reuters Восель, Франция. Очистка канала Сен-Кантен от водорослей Фото: Reuters / Pascal Rossignol