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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 18 сентября

Запоминающиеся кадры понедельника

Климатическая акция протеста в Берлине, разбор завалов в Ливии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Милуоки, США. Бейсбольный матч между командами «Вашингтон Нэшионалс» и «Милуоки Брюэрс»

Милуоки, США. Бейсбольный матч между командами «Вашингтон Нэшионалс» и «Милуоки Брюэрс»

Фото: AP /

Берлин, Германия. Полицейские убирают с проезжей части активиста движения «Последнее поколение», приклеившегося к дороге в знак протеста против климатической политики немецкого правительства

Берлин, Германия. Полицейские убирают с проезжей части активиста движения «Последнее поколение», приклеившегося к дороге в знак протеста против климатической политики немецкого правительства

Фото: Markus Schreiber / AP

Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина (справа)

Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дерна, Ливия. Спасатели разбирают завалы после наводнения

Дерна, Ливия. Спасатели разбирают завалы после наводнения

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Восель, Франция. Очистка канала Сен-Кантен от водорослей

Восель, Франция. Очистка канала Сен-Кантен от водорослей

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

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Милуоки, США. Бейсбольный матч между командами «Вашингтон Нэшионалс» и «Милуоки Брюэрс»

Фото: AP /

Берлин, Германия. Полицейские убирают с проезжей части активиста движения «Последнее поколение», приклеившегося к дороге в знак протеста против климатической политики немецкого правительства

Фото: Markus Schreiber / AP

Москва. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Дерна, Ливия. Спасатели разбирают завалы после наводнения

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Восель, Франция. Очистка канала Сен-Кантен от водорослей

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

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