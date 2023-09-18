Взгляд изнутри

Правда ли, что Ги де Мопассан регулярно обедал на Эйфелевой башне, чтобы ее не видеть?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gallica.bnf.fr Фото: gallica.bnf.fr

Считается, что знаменитый французский писатель был одним из тех, кого сильно раздражало творение Гюстава Эйфеля. Тем не менее Мопассан якобы регулярно посещал там ресторан, объясняя тем, что это единственное место в городе, откуда не видно самого сооружения.

Действительно, не все парижане — в первую очередь местный бомонд — были рады появлению в центре столицы железного сооружения. Вскоре после начала строительства группа деятелей культуры, в том числе и Мопассан, опубликовала письмо, где сравнила будущую конструкцию с гигантской фабричной трубой, которая раздавит Париж «своей варварской массой».

Обращение не возымело эффекта — в 1889-м башня открылась и вскоре стала главным символом города. Однако в первые годы далеко не все мирились с ее существованием, и, определенно, среди таких людей был Мопассан. Спустя пару лет он написал: «Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела». И брезгливо описывал восторг, с которым обыватели не просто хвалят это сооружение, но и стремятся отобедать в одном из расположенных на нем заведений.

Также в письме одному знакомому писатель уговаривал его не назначать встречу в ресторане на башне, а из другого письма следовало, что, несмотря на неприязнь, Мопассан как минимум несколько раз там бывал. Но в любом случае литератор никак не аргументировал свои визиты на башню тем, что так сможет ее не видеть. «Проверено» не нашло свидетельств тому и в других авторитетных изданиях, связанных с личностью Мопассана. А легенда об обедах появилась лишь спустя полвека после смерти писателя.

Вердикт — это неправда.