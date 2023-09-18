Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о судьбе купца, который стал единственным поставщиком обмундирования русской армии в 21 год, а потом 30 лет добивался пересмотра сфабрикованного дела о присвоении госимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное достояние / Wikipedia Фото: Общественное достояние / Wikipedia

На Пятницкую улицу держим путь сегодня, к дому номер 16. Во времена войны с Наполеоном особняк этот сгорел, а на его месте выстроили новый. В нем поселился купец Василий Варгин. Отец его — из крепостных и фамилии не имел. Но вся семья вязала и продавала варежки. Отсюда и фамилия — варежки, варги, Варгин.

Ухватистым был Василий Васильевич, смекалистым, книжек много читал, и потому уже в 17 лет возглавил семейное дело. Быстро развернулся и вскоре получил первый государственный заказ на поставку холста для армии. Очень скоро он заслужил такое доверие, что ему передали все казенные подряды. А еще он приобрел сановного покровителя в лице будущего военного министра Татищева. Прикупил текстильные фабрики в Москве, Вязьме, Костроме, Переславле.

К 1812 году Василий стал единственным поставщиком сукна, холста и обмундирования русской армии. Ему исполнился 21 год. Во время войны цены свои он снизил до последнего предела. Татищев писал: «Варгин действовал как гражданин, разделяющий душевно общее несчастье». Рассказывают, как однажды купец узнал, что его обоз, двигающийся вдоль реки, может быть захвачен неприятелем. Он приказал его немедленно затопить. Упущенная его прибыль за все время войны исчисляется миллионами и миллионами рублей…

Вместе с войсками Варгин побывал во Франции. Построил в Москве дом, напоминающий здание «Комеди Франсе» в Париже. Его назвали Малым театром. В Москве он имел 11 доходных домов, владел великолепной коллекцией бриллиантов, содержал церковный хор, занимался благотворительностью. В 1830 году оказался в Петропавловской крепости по сфабрикованному обвинению в присвоении государственного имущества.

Все очень просто — Татищева на посту сменил его злейший враг граф Чернышев… Через 13месяцев Варгин освободился, но понадобилось почти 30 лет, что бы добиться пересмотра дела. Купец оказался полностью не виновен. Когда ему сказали, что государство прощает его, он заплакал и сказал, что это у него нужно просить прощения. Через год он скончался от нервического удара. А его великолепные бриллианты исчезли, их ищут до сих пор…