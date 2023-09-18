Бренд vivo готовится представить в России свой флагманский телефон в среднем ценовом сегменте. Речь — о модели V29. Ключевая особенность новинки — развитие фирменной портретной подсветки Aura, впервые реализованной в прошлой серии V27.

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Это светодиодное кольцо, интегрированное в основной блок фотокамер. Оно обеспечивает естественность и качество снимков, объясняют разработчики. В зависимости от окружающего освещения смартфон подбирает степень яркости и температуру оригинальной вспышки в автоматическом режиме. При этом пользователь может и сам установить желаемое количество светового потока и оттенок белого с помощью виртуального ползунка.

Насколько обновленная Aura 2.0 в серии vivo V29 отличается от прошлого варианта, можно будет сказать только после тестирования. Дебютное решение в модели V27 было наиболее эффективным именно при портретной съемке. Особенно полезной фича оказалась в условиях сумерек, когда дневной свет уже ушел, но до полной темноты еще есть время.

Второй уже традиционной особенностью продуктов vivo станет дизайн. У бренда внушительный и, стоит признать, успешный опыт в создании переливов, перламутров, блесток и прочих фокусов со слоями и материалами задней стенки аппаратов. V29 получит антибликовое покрытие с бархатистой поверхностью и эксклюзивное фотохромное стекло. То есть при взаимодействии с дневным светом оттенок будет меняться. У моих детей кроссовки с похожим эффектом — шестилетки в восторге.

Портретный режим с подсветкой Aura на тыльной стороне сопровождается основной камерой на 50 Мп, 8 Мп ультрашириком и датчиком глубины. За фронтальный портрет отвечает 50 Мп селфи-камера с автофокусом.

Инженеры поставили в девайс чип Snapdragon 778G Plus, Full HD+ Amoled-дисплей с изогнутыми краями, диагональю 6,78 дюймов, поддержкой HDR 10+ и частотой до 120 Гц. Автономность аппарата обеспечивает аккумулятор емкостью 4600 мАч и быстрая зарядка мощностью 80 Вт. Отдельно стоит отметить наличие все еще редкой для среднего сегмента пылевлагозащиты стандарта IP68. Официально vivo V29 должен появиться в России в начале октября.