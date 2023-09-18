Верховный суд Удмуртии отменил постановление городского суда в отношении «ЦЗЛ»

Верховный суд Удмуртии отменил постановление Сарапульского городского суда об отказе в удовлетворении жалоб на постановление следователя СЧ СУ МВД по республике о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Центр закупок и логистики» Олега Быкова. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, господин Быков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Защитники обвиняемого подчеркивали, что уголовное дело возбуждено незаконно, поскольку «пострадавшая сторона» («Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ).— «Ъ-Удмуртия») заявляла, что «претензий никаких ни у кого не было». В свою очередь, Сарапульский городской суд постановление следователя о возбуждении уголовного дела признал отвечающим требованиям УПК РФ.

По итогам заседания и исследовав представленные материала дела, Верховный Суд Удмуртии пришел к выводу, что постановление Сарапульского городского суда подлежит отмене. Материалы дела направили на новое судебное разбирательство по подсудности в Индустриальный суд Ижевска.

Защитник господина Быкова, адвокат Максим Суманеев рассказал «Ъ-Удмуртия», что они с решением суда согласны. «Мы в течение года бьемся о незаконном решении возбуждения уголовного дела. В данном уголовном деле нет потерпевшего. "Потерпевший" — "СЭГЗ" настаивает, что никакого ущерба от деятельности предприятия, от взаимодействия двух коммерческих структур не было. И сейчас происходит то, что государство в лице правоохранительных органов вмешивается в коммерческую деятельность самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности и разрешает спор двух субъектов. У нас спор возник между маленьким акционером "СЭГЗ", который не имеет существенного влияния на деятельность предприятия — это АО "Технодинамика", и самим собственникам, самим заводом. И в этот спор, который должен разрешаться только в рамках гражданско правовых отношений, вмешивается государство, что не допустимо. Именно эти моменты мы как раз и обжалуем»,— прокомментировал господин Суманеев.

Сторона обвинения, прокурор Александр Мальцев, комментировать ситуацию отказался.