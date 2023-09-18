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Житель Анапы осужден за мошенничество при сдаче жилья отдыхающим

Анапский городской суд приговорил местного жителя Дмитрия Мешкова к лишению свободы на год и десять месяцев в колонии строго режима за обман отдыхающих при сдаче жилья, судебный акт опубликован в картотеке суда. В приговоре перечислены 43 случая мошенничества на общую сумму более миллиона рублей.

По данным суда, Дмитрий Мешков размещал в социальных сетях Вконтакте, Instagram (запрещена в России) и YouTubе информацию о сдаче в аренду квартир и номеров в гостевых домах в городе-курорте Анапа. Злоумышленник действовал под чужой фамилией, представляясь риелтором с большой базой данных об арендном жилье на курорте. Жители других регионов России, планируя отдых в Анапе, обращались к Дмитрию Мешкову, после чего он отправлял им фотографии якобы сдаваемых квартир и домов. Лже-риелтор требовал крупный аванс или стопроцентную предоплату, обещая забронировать жилье, граждане переводили ему различные суммы, от 10 до 100 тыс. руб. Приехав в Анапу, отдыхающие не могли дозвониться Дмитрию Мешкову, а затем выясняли, что якобы забронированное ими жилье занято или вообще не сдается.

В ходе суда Дмитрий Мешков признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Суд признал его виновным и постановил взыскать нанесенный потерпевшим ущерб.

Анна Перова, Краснодар

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