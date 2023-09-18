В Глазове на 60-летнюю женщину в лесопосадке напал вооруженный мужчина

В Удмуртии в полицию обратилась 60-летняя жительница Глазова, которая рассказала о нападении на нее в лесопосадке по ул. Химмашевское шоссе. Напавший на нее мужчина угрожал пенсионерке ножом и похитил деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным полиции, пожилая женщина вышла из автобуса на конечной остановке и через лесопосадку направилась домой. Видеокамеры показали, что напавший следовал за ней от того же транспорта. Мужчина схватил женщину за волосы, затащил в лесопосадку и забрал всю имевшуюся наличность в 2 тыс. руб. При этом он угрожал ей ножом.

По подозрению в преступлении задержали 37-летнего жителя Глазова. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. По факту разбоя с применением оружия возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.