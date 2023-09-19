Пошлину в бак не зальешь

Каждый топливный кризис в России — это всегда кризис регулирования, и 2023 год — не исключение. На самом деле сложившуюся в этом году ситуацию даже нельзя назвать полноценным кризисом, поскольку симптомы реальной нехватки топлива проявились только в отдельных регионах и на отдельных АЗС, а не охватили, как это было в 2011, 2014 или 2018 году, целые федеральные округа. Произошедший в этом году рост оптовых цен, и правда существенный, объясняется вполне рыночными обстоятельствами, и прежде всего — ослаблением рубля, что увеличило рентабельность экспорта. Хотя ремонты нефтеперерабатывающих заводов и длились больше обычного, в этом году не было ни одной крупной аварии — и это несмотря на продолжающиеся атаки беспилотников на крупные НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Именно то, как правительство в этом году реагировало на ситуацию на рынке, превратило обычное сезонное неудобство в настоящую проблему. В первую очередь еще в марте с подачи Минфина было принято решение урезать демпфер — тогда оно было вполне объяснимо на фоне дефицита бюджета. Но неясно, почему его нельзя было пересмотреть уже в июне, когда масштаб проблем с бюджетом уменьшился, а ситуация на топливном рынке накалилась.

Далее курирующий топливную сферу вице-премьер Александр Новак, начиная с июня, пугал рынок тем или иным вариантом ограничения экспорта топлива. Неясно, насколько такой подход в принципе мог принести успех, но эффект этих словесных интервенций, не подкрепленных никакими реальными действиями, в итоге оказался обратным. И в конце августа, когда оптовые цены понеслись вверх даже вопреки усилиям крупнейших нефтекомпаний удержать их и спасти себе 200 млрд руб. выплат по демпферу, никто уже не верил в заявления чиновников о введении списка спецэкспортеров и проч.

Теперь на повестке дня правительства установление заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты. Совершенно очевидно, что ввести эти пошлины, учитывая необходимость правки закона, можно не ранее ноября — а в ноябре это будет уже не нужно и даже вредно, поскольку сезонный спрос на топливо и так упадет, а нефтекомпаниям надо будет куда-то его экспортировать. Самым разумным было бы уже ничего не делать, просто пережить предстоящий месяц и далее подумать над более долгосрочным механизмом балансировки внутреннего рынка. Адаптация демпфера с увеличением выплат — одно из возможных решений, но нужно также и стимулировать компании быстрее вводить новые производственные мощности, в особенности по высокооктановому бензину. Это лето показало, что бензина в стране недостаточно, учитывая прибавку нескольких миллионов человек в новых регионах и глобальное изменение логистики. Рост пошлины тут не поможет, а только снизит интерес нефтекомпаний к новым инвестициям в переработку.