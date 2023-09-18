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«Автодом» начал продажи электромобилей Zeekr в России

Компания «Автодом» начала продажи электромобилей Zeekr в России — клиентам доступны три модели китайского бренда.

Zeekr X

Zeekr X

Фото: Geely

Zeekr X

Фото: Geely

На российский рынок вышли лифтбек Zeekr 001 с силовой установкой от 272 до 1125 л.с., кроссовер Zeekr X (272-сильный заднеприводный вариант и 428-сильный полноприводный двухмоторный), а также 544-сильный минивэн Zeekr 009. Модели предложены в дилерских центрах компании в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Электромобили Zeekr — удивительное сочетание экологичности, комфорта и инновационного дизайна с высокими техническими характеристиками. Уверены, что наши клиенты, которые уделяют особое внимание удобству и скорости, высоко оценят преимущества новых электрокаров. Уже в октябре в наших дилерских центрах можно будет познакомиться с новыми моделями Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009, а также воспользоваться уникальными привилегиями», — отметили в компании «Автодом».

Напомним, бренд Zeekr является премиальной маркой концерна Geely. Под маркой Zeekr выпускаются исключительно электромобили.

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