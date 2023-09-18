В школе Татарстана после выстрела ракетницы усилят антитеррористические меры

В школе села Богородское Пестречинского района Татарстана, где 14 сентября второклассник ранил двух ровесников выстрелом из сигнальной ракетницы, проведут «усиление» мер антитеррористической защищенности. Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов по итогам проведенного им совещания в связи с происшествием.

Также он сообщил, что оглушенному выстрелом школьнику потребовалось лечение с участием хирурга. Сейчас мальчик находится в Детской республиканской клинической больнице в Казани. «Совместно с мамой Артема, его лечащим врачом и хирургом проконтролировал состояние мальчика. Врачи сообщили, что состояние ребенка стабильное. Через неделю будет повторный осмотр слуха»,— написал в своем Telegram-канале господин Кашапов.

Еще один школьник, получивший в результате выстрела рваную рану губы, как сказал чиновник, «восстанавливается» дома. «Любая помощь, которая нужна с нашей стороны, будет оказана»,— пообещал господин Кашапов.

Как писал «Ъ-Казань», 14 сентября 8-летний ученик принес ракетницу в школу. «В результате срабатывания пускового устройства к сигналу охотника» пострадали два его ровесника. В СУ СКР завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"