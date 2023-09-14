В Татарстане школьник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы

Сегодня утром в школе села Богородское Пестречинского района Татарстана ученик второго класса ранил однокласснника «в результате срабатывания пускового устройства к сигналу охотника», сообщило СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

8-летний мальчик получил рваную рану губы, еще один школьник был «оглушен звуковой волной».

В СУ СКР говорят, что «срабатывание» устройства произошло случайно во время его осмотра. Однако ведомство возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Как сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, пострадавшие дети были госпитализированы, но затем направлены на амбулаторное лечение.

«В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе»,— добавил чиновник.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"