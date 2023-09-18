Один человек погиб и трое пострадали в аварии с нетрезвым водителем в Удмуртии

В селе Италмас на улице Юбилейная в Удмуртии вечером 17 сентября произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 26-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и врезался в опору теплотрассы.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате происшествия 27-летний пассажир скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель и его пассажира в возрасте 18 и 19 лет получили травмы. Им потребовалась госпитализация.
По словам очевидцев, все участники аварии были в нетрезвом состоянии, они употребляли спиртное до поездки.