Беременную женщину-ефрейтора осудили на шесть лет колонии за неявку на службу

Южный окружной военный суд оставил в силе приговор ефрейтору Мадине Кабалоевой, которую признали виновной в нарушении ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине назначили шесть лет колонии общего режима. Исполнение наказания отложено до 2032 года, так как женщина имеет несовершеннолетнего ребенка.

До возбуждения уголовного дела Мадина Кабалоева обратилась к медикам своей части, которые выписали ей рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности.

В суде неявку к руководству женщина обосновала наличием медицинской справки. По словам подсудимой, она была уверена в том, что рекомендацию об освобождении от службы доведут до руководства части.

Прокуратура не приняла доводы Медины Кабалоевой и попросил вынести ей обвинительный приговор. Ефрейтор, по версии обвинителей, не уволилась с воинской службы по причине беременности и продолжила получать довольствие и пользоваться положенными льготами.

Адвокат Роман Рабаданов собирается обжаловать приговор, поскольку считает решение суда незаконным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ефрейтора приговорили к отсрочке».