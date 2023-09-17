Ефрейтора приговорили к отсрочке

“Ъ” стало известно о первом приговоре военнослужащей женщине, исчезнувшей из военной части в период мобилизации и ведения боевых действий. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима, но за решетку она вряд ли попадет, поскольку получила отсрочку исполнения приговора до 2032 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет. К тому же она беременна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине по предъявленным обвинениям грозило от семи до десяти лет.

При этом отмечалось, что Мадина Кабалоева еще до возбуждения уголовного дела СКР обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование госпожи Кабалоевой.

По данным “Ъ”, во Владикавказском ГВС женщина признала факт неявки к командованию, однако обосновывала это наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом подсудимая говорила, что была уверена в том, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и к ней не будет претензий.

Однако военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ефрейтору Кабалоевой обвинительный приговор.

Обосновывая это требование, представитель надзорного ведомства указал, что подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.

А значит, оставалась военнослужащей, в связи с чем должна понести наказание за неявку в свою роту после объявления частичной мобилизации в период действия СВО. Поэтому к имевшемуся первоначальному обвинению по ч. 5 ст. 337 УК РФ военный прокурор попросил добавить и ч. 3.1 той же статьи.

Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив ефрейтору Кабалоевой шесть лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.

Несмотря на мягкий приговор, адвокат Роман Рабаданов решил обжаловать его в Южном окружном военном суде. В жалобе защитник указал, что считает судебное решение незаконным «в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства». Адвокат просил его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Как было отмечено в апелляционном определении, в обоснование жалобы «адвокат привел собственный анализ уголовного и уголовно-процессуального законов, указав, что описание преступных деяний в приговоре противоречит установленным в ходе судебного заседания обстоятельствам». Так, по мнению защитника, суд первой инстанции не учел, что отсутствие Мадины Кабалоевой на военной службе было обусловлено уважительными причинами, которые «должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств», из-за которого его подзащитная «не имела возможности проходить воинскую службу».

При этом господин Рабаданов отмечал, что в приговоре «была дана неверная оценка доказательствам: так, суд не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела».

Гособвинитель в апелляционной инстанции окружного суда попросил не принимать эти доводы, оставив без изменения приговор суда первой инстанции. В итоге судьи Южного окружного военного суда согласились с представителем надзорного ведомства. При этом в определении апелляционной инстанции было отмечено, что наказание военнослужащей Кабалоевой было назначено «с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание». Также говорилось, что гарнизонный суд «в должной мере учел» наличие на иждивении военнослужащей малолетнего ребенка и ее беременность, назначив «наказание в размере, близком к минимальному». При этом совершенно правильно к ней была применена и отсрочка исполнения наказания.

Господин Рабаданов не стал комментировать “Ъ” итоги процесса, сославшись на адвокатскую этику. Но заметил, что его подзащитная «неохотно согласилась на обжалование приговора гарнизонного суда».

Алексей Соковнин