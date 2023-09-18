Бизнес берет паузу

Бизнес отказывается от новых проектов из-за слишком дорогих кредитов. Об этом “Ъ FM” рассказали сами предприниматели. 15 сентября Центробанк поднял ключевую ставку до 13%. Это уже третье повышение за два месяца. Эльвира Набиуллина объяснила решение тем, что экономика перегрета, и спрос на кредиты необходимо охладить. В противном случае инфляция может заметно ускориться. Что это означает для бизнеса? Выяснял Иван Якунин.

Для многих предпринимателей долговая нагрузка 15 сентября увеличилась автоматически. Дело в том, что, по данным Центробанка, почти половина корпоративных кредитов сейчас обслуживаются по плавающей ставке. И с тем, что ежемесячный платеж вырос на один процентный пункт, придется просто смириться. В целом решение Центробанка называют ожидаемым, поэтому предприниматели старались до пятницы успеть получить займ на старых условиях. У гендиректора сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасии Юсиной не получилось:

«Кредиты с нашей низкой маржинальностью даже без такой ключевой ставки, как сейчас, были слишком высоки, неподъемны. Мы платили от 13% до 18%. Иногда банки предлагали под 23–25%. Конечно, такие кредиты мы не брали. У нас уже были переговоры с банками, которые, как я понимаю, в текущий момент, наверное, будут приостановлены. Мы не в состоянии обслуживать кредиты, которые мы хотели взять, по новым ставкам. Пример: у нас в клубе стоит американское оборудование, запчасти на которое привезти невозможно. Я бы взяла бы лучше какое-то китайское, корейское работающее оборудование — новое, неломающееся».

Но в Центральном банке настроены решительно. Эльвира Набиуллина предупредила, что на предыдущие повышения ставки в июле и августе рынок отреагировал недостаточно. Тем временем рубль все еще выглядит довольно слабо, что создает риски роста цен. Это противоречит целям регулятора, поэтому экономический рост во втором полугодии будет «более умеренным». Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов с этим согласен. Заемные средства нужны не только его партнерам, но и его сотрудникам, поясняет собеседник “Ъ FM”:

«В основном кредитная нагрузка увеличивается у мастеров, которые берут деньги на развитие, обучение, образование. Это, конечно, нас откинет немного назад. Сейчас мы будем пересчитывать либо поднимать цены с октября в связи с инфляцией, с изменением ставки. 15–18% — это то, что нас ждет от банков. Франшиза точно такие деньги не вернет. Поэтому, скорее всего, мы остановимся в кредитовании и будем ждать».

А ждать придется долго. По словам главы ЦБ, в этот раз цикл высоких ставок будет продолжаться до тех пор, пока регулятор «не убедится в устойчивом характере замедления инфляции». Прогноз на следующий год уже переписан: в 2024-м ключевая ставка также будет около 12%. Повторения ситуации 2014 и 2022 годов, когда регулятор быстро снижал стоимость заимствований, не будет, пообещала Набиуллина. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский уже это почувствовал:

«Мы уже наблюдаем отказы от приобретения и снижение спроса. Это началось еще с августа. Сейчас, после решения ЦБ, ожидаем отток клиентов, которые находились на стадии переговоров. Скорее всего, план продаж, который мы сформировали еще в июне, будет меньше на 30% — это по итогу второго полугодия».

В целом, такого эффекта Центробанк и добивался, иначе сбить темпы роста цен просто невозможно. Правда, есть проблема. Эльвира Набиуллина указала на обилие льготных программ кредитования из-за которых эффект от повышения ставки сильно ограничен. Государство субсидирует займы из бюджета, спрос сохраняется, и ЦБ снова вынужден реагировать ставкой. Поэтому регулятор не исключает, что пятничное повышение было не последним в 2023 году.

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