Выставка военной техники и инноваций из Китая пройдет в День оружейника в Ижевске

В столице Удмуртии во вторник, 19 сентября, состоятся праздничные мероприятия в честь Дня оружейника. Традиционно праздник начнется в 9:00 с возложения цветов в Сквере Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

В 10:00 на Центральной площади стартует промышленный форум, который продлится до 21 сентября. Здесь свою продукцию представят предприятия со всей России, а также результаты инновационных разработок презентуют компании из Китая. На мероприятии будут доступны выставки, посвященные машиностроению, металлургии и металлообработке, а также нефти, газа, энергетики и специальная экспозиция «Комплексная безопасность».

Форум будет сопровождать выставка военной техники и ретроавтомобилей. Посмотреть на экспонаты жители смогут на Центральной площади, а также на площадках на улице Наговицына и парковке у Дома правительства Удмуртии.

Позднее, в 11:00, в музее имени Михаила Калашникова жители смогут оценить выставку эволюции автоматов. Здесь представлены все поколения автоматов Калашникова, официально принятых на вооружение, экспериментальные модели и гражданские образцы, созданные на базе системы.

В 13:00 около зеленой зоны за фонтаном на Центральной площади стартует Оружейный диктант, после чего в 15:00 около памятника Дерябину пройдет интеллектуальный квест. В 16:00 запланировано открытие фотовыставки «Завод — это модно». Она также состоится на Центральной площади.

В сквере оружейника Драгунова в 17:00 пройдет РЯБИНАfest, где гости смогут попробовать настоящее рябиновое варенье из печки. В парке «Тишино» и Рябиновом сквере также пройдут мероприятия в честь фестиваля. На всех площадках будут работать зоны с играми и мастер-классами, выступят творческие коллективы.

Завершится празднование Дня оружейника в 20:00 мультимедийным представлением «Ижевск — город оружейников» на смотровой площадке у фонтана.