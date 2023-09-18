Башгосфилармония потратила на фестиваль «Айда играть» еще 27 млн рублей

Башкирская государственная филармония по итогам двух закупок у единственного поставщика заключила два контракта на проведение Всероссийского фестиваля игр «Айда играть» на общую сумму 27,26 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Услуги по организации и проведению интерактивных площадок: «Спокойной ночи, малыши», «Берлога», «Союзмультфильм» обошлись в 10,99 млн руб., художественного оформления площадок фестиваля — в 16,27 млн руб.

Договоры были заключены 13 сентября. Название исполнителей в документации не указаны.

Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть» проходил на Советской площади в Уфе с 14 по 17 сентября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башгосфилармония заключила в рамках фестиваля семь госконтрактов на общую сумму около 61,8 млн руб.

Майя Иванова

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