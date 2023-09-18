2% жителей Ижевска отправятся за границу этой осенью

В столице Удмуртии 14% местных жителей останутся дома во время осеннего отпуска, еще 8% — отправятся на дачу или в путешествие по России. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 2% проведут отпуск за границей, а большинство (57%) ижевчан не планируют идти в отпуск этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что в поездку по России планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. Среди популярных направлений оказались Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Отпуск за рубежом чаще планируют ижевчане с доходом от 50 тыс. руб. в месяц, а среди популярных направлений — Беларусь, Турция и Египет.