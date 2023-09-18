Причины изменения генплана прокомментировали в мэрии Ижевска

В столице Удмуртии изменят генеральный план города с учетом анализа существующих проблем, а также новым направлением развития. Об этом во «ВКонтакте» сообщил и.о. заместитель главы администрации города Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что новый генплан подготовят на основе стратегии пространственного развития города. «Ижевску необходимы современные транспортная инфраструктура, природный каркас, строительство социальных объектов рядом с жилыми комплексами, многофункциональная городская среда»,— рассказал господин Гуляев.

Вместе с этим скорректируют правила землепользования и застройки , программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Отметим, что в последний раз генеральный план Ижевска был изменен в 2016 году, до этого — в 2006 и 1987 годах. Согласно контракту на закупку начальная стоимость работ составляет 20 млн руб., а разработка завершится 31 декабря 2024 года. Аналогичные работы с генпланом в Нальчике обошлись в 20,1 млн руб., Барнауле — 28 млн руб., Новокузнецке — 31 млн руб., Тюмени — 40 млн руб.