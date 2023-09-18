17% организаций Удмуртии завершили финансовый год с убытком

В Удмуртии 83% организаций завершили финансовый год с общим показателем прибыли в 140 млрд руб., что на 0,2 млрд руб. больше объема прошлого года. Из этого показателя 39% составила доля малого бизнеса, сообщает Удмуртстат. Удельный вес организаций, отнесенных к категории наиболее платежеспособных, по сравнению с предыдущим годом снизился на 1 п.п. и составил 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем каждое предприятие вложило в результат 7,8 млн руб. Большую часть (29%) прибыли получили организации обрабатывающих производств, а также по добыче полезных ископаемых — 27%.

Еще 17% организаций Удмуртии сработали с убытком на сумму 21 млрд руб., за год показатель увеличился на 8 млрд руб. На малый бизнес пришлась половина убытка (52%).

Отметим, что на каждый рубль произведенных затрат получено 8,6 копейки прибыли, годом ранее — 10,5 коп.