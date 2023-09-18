Ввод в эксплуатацию Талицкого участка Верхнекамского месторождения перенесен на 2026 год

В Перми состоялась встреча губернатора края Дмитрия Махонина с руководством группы «Акрон». В рабочем совещании приняли участие вице-президент компании Владимир Кантор, генеральный директор Владимир Куницкий и генеральный директор АО «ВКК» (входит в Группу «Акрон») Александр Пупов. Главной темой встречи стало обсуждение проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

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По словам Дмитрия Махонина, проект по освоению Талицкого участка прежде всего важен с точки зрения создания новых рабочих мест: после запуска производства здесь смогут работать 2 тыс. сотрудников. Помимо этого, запуск участка позволит нарастить экспорт минеральных удобрений, а также способствовать развитию промкооперации крупнейшего производителя с местными предприятиями. «Это самый крупный проект в истории группы "Акрон" — общий объем инвестиций составит 2,7 млрд долларов, из которых уже вложено 1,3 млрд,— заявил Владимир Кантор.— Полным ходом ведется строительство объектов рудника и поверхностного комплекса, планируем начать производство хлористого калия в 2026 году. Важно, что стратегический проект Группы "Акрон" реализуется с учетом потенциала промышленных предприятий региона. Мы уже заключили контракты с компаниями Пермского края на сумму 16,6 млрд руб.».

Группа «Акрон» приобрела лицензию на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 2008 году. Планировалось, что в эксплуатацию его введут в 2021-м, а выход на проектную мощность будет достигнут к середине 2023 года. Позже стало известно, что эти сроки могут быть сдвинуты на один-три года.