Суд не стал банкротить фармкомпанию пермских предпринимателей

Арбитражный суд города Москвы отказал производителю БАДов «Курортмедсервис» в принятии заявления о признании банкротом компании «Годовалов» пермских предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Как следует из материалов дела, свои требования ООО «Курортмедсервис» обосновывало тем, что ООО «Годовалов» не выплатило ему 3,7 млн руб., которые заявитель в начале июня солидарно взыскал с компании-ответчика и ООО «Аптека от склада — Север» в суде по интеллектуальным правам. Такую компенсацию «Курортмедсервису» присудили за то, что компании незаконно использовали его товарный знак «Морфей-Morpheus», под которым предприятие выпускает капли для нормализации сна. Однако ООО «Годовалов» сейчас оспаривает это решение, и арбитражный суд посчитал, что принимать к производству заявление о банкротстве компании преждевременно.

ООО «Годовалов» было учреждено господами Годоваловым и Шавриным в Москве в 2006 году. Предприятие занимается фармацевтической логистикой. По информации на сайте компании, сегодня она работает более чем в 37 регионах РФ и владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово (Московская область), Кирове, Тюмени и Новосибирске. Выручка ООО «Годовалов» за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб.