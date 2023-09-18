Болельщики ФК «Новосибирск» проголосовали за его переименование в «Сибирь»

Большинство болельщиков футбольного клуба «Новосибирск», выступающего в дивизионе «Серебро» Второй лиги, выступили за его переименование. Голосование прошло в очной форме 17 сентября.

В ходе него 1111 человек поддержали переименование клуба в «Сибирь». Еще 246 голосов было подано за название «Чкаловец». За сохранение нынешнего названия выступили только 137 болельщиков.

В голосовании приняли участие болельщики, пришедшие на домашний матч «Новосибирска» с ивановским «Текстильщиком», это была первая игра команды во втором круге первенства. Гости одержали победу со счетом 2:0. Это первое поражение стало первым для новосибирских футболистов в этом сезоне. С 23 очками они остались на первом месте в дивизионе, опережая московскую «Родину-2» на пять очков.

В дивизионе «Золото» Второй лиги также 17 сентября омский «Иртыш» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Чайкой» из Песчанокопского. Хозяева отыгрались во втором тайме, благодаря голу Александра Босова. В турнирной таблице «Золота» «Иртыш» идет восьмым.

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Валерий Лавский