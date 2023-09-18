Два пилота погибли при столкновении самолетов на соревнованиях в США

В штате Невада в США во время воздушных гонок столкнулись два легкомоторных самолета. Оба пилота, управлявшие самолетами, погибли. Об этом сообщила ассоциация воздушных гонок города Рино штата Невада в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

«Ассоциация воздушных гонок города Рино с разбитым сердцем сообщает, что сегодня около 14:15 (00:15 мск 18 сентября) два члена нашей гоночной семьи скончались в результате несчастного случая при посадке»,— говорится в сообщении ассоциации. Ассоциация отменила все оставшиеся гонки. Причины аварии пока не установлены.

Национальный чемпионат по воздушным гонкам в городе Рино (Reno Air Races) проводится с 1964 года. Он проходит ежегодно в сентябре.

Анастасия Ларина