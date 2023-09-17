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Коммерсантъ FM
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На Александра Вулина поступила небезопасная информация

Главе сербской спецслужбы прочат отставку

Глава ключевой спецслужбы Сербии — Агентства безопасности и информации — Александр Вулин будет в ближайшее время отправлен в отставку. Об этом со ссылкой на источники во властных структурах сообщили сербские СМИ. Не скрывавший своих симпатий к России и антизападных взглядов господин Вулин был в июле включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». Если информация о его скорой отставке подтвердится, это станет серьезным реверансом президента Сербии Александра Вучича в сторону Вашингтона. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О грядущей отставке Александра Вулина с поста главы Агентства безопасности и информации (АБИ) как о «деле решенном» сообщили в конце недели респектабельное белградское издание Danas и другие сербские СМИ со ссылкой на «источники в высшем руководстве страны». По их информации, новым директором ключевой сербской секретной службы будет член правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, а замом — представитель ее коалиционного партнера, Соцпартии, возглавляемой первым вице-премьером и координатором спецслужб Ивицей Дачичем.

До того как возглавить в декабре прошлого года АБИ, Александр Вулин руководил сначала Минобороны, а потом и МВД. Поэтому его по праву называют «влиятельной фигурой из близкого окружения президента».

Александр Вулин настроен резко антизападно и подчеркнуто пророссийски. За последние годы он не раз посещал Россию, где непременно встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В мае участвовал в Международной конференции по безопасности в Москве, за что был подвергнут резкой критике со стороны США, ЕС и Украины. Европарламент тогда даже принял специальную резолюцию с выражением озабоченности назначением «известного своей антиевропейской и прокремлевской риторикой» Александра Вулина на пост главы ключевой сербской спецслужбы.

В июле Александр Вулин был включен в американский санкционный список. США обвинили его в коррупции, причастности к международной преступности и наркоторговле, а также в «содействии вредоносной деятельности России на Балканах».

«Санкции против Вулина введены не из-за какого-то криминала, коррупции или чего-то подобного, а из-за его отношения к РФ» — так отреагировал на это президент Сербии Александр Вучич. Косвенно этот тезис подтвердили и дипломатические источники “Ъ” в регионе, которые сочли введение против Александра Вулина американских санкций «ясным сигналом Запада президенту Сербии о том, что пора избавиться от пророссийских кадров в своем окружении».

Поэтому, если информация о скорой отставке нынешнего главы АБИ подтвердится, это окажется серьезным реверансом Александра Вучича в сторону США.

Во всяком случае, большой неожиданностью это не станет, ибо вполне впишется в проводимую президентом Сербии политику «сидения на двух стульях», когда он попеременно посылает сигналы то в сторону Запада, то в сторону Востока. «Каждый шаг в одном направлении в нашей внешней политике зачастую сопровождается двумя шагами в другом — в точном соответствии с принципом "изворотливости"»,— подметил недавно бывший заместитель главы сербского МИДа Душко Лопандич.

Александр Вучич проигнорировал санкции США

На место нового главы АНБ, по информации тех же сербских источников, прочат нынешнего посла Сербии в США Марко Джурича. Его также считают политической фигурой, близкой президенту Сербии. Однако, в отличие от Александра Вулина, Марко Джурич неприятия у США не вызывает. Особенно после успешного взаимодействия с американскими властями во время пребывания в должности сербского посла в Вашингтоне.

Любопытно, что находящийся под американскими санкциями нынешний глава АБИ был в субботу вечером замечен на приеме в посольстве США в Белграде. Фотоподтверждение тому опубликовал в соцсетях депутат сербского парламента от оппозиции Джордже Микетич. Фотографию он сопроводил ироничной подписью: «Вулин пришел просить прощения».

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