На Александра Вулина поступила небезопасная информация

Глава ключевой спецслужбы Сербии — Агентства безопасности и информации — Александр Вулин будет в ближайшее время отправлен в отставку. Об этом со ссылкой на источники во властных структурах сообщили сербские СМИ. Не скрывавший своих симпатий к России и антизападных взглядов господин Вулин был в июле включен в санкционный список США по обвинению в коррупции, наркоторговле и «содействии вредоносной деятельности России на Балканах». Если информация о его скорой отставке подтвердится, это станет серьезным реверансом президента Сербии Александра Вучича в сторону Вашингтона. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О грядущей отставке Александра Вулина с поста главы Агентства безопасности и информации (АБИ) как о «деле решенном» сообщили в конце недели респектабельное белградское издание Danas и другие сербские СМИ со ссылкой на «источники в высшем руководстве страны». По их информации, новым директором ключевой сербской секретной службы будет член правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партии, а замом — представитель ее коалиционного партнера, Соцпартии, возглавляемой первым вице-премьером и координатором спецслужб Ивицей Дачичем.

До того как возглавить в декабре прошлого года АБИ, Александр Вулин руководил сначала Минобороны, а потом и МВД. Поэтому его по праву называют «влиятельной фигурой из близкого окружения президента».

Александр Вулин настроен резко антизападно и подчеркнуто пророссийски. За последние годы он не раз посещал Россию, где непременно встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

В мае участвовал в Международной конференции по безопасности в Москве, за что был подвергнут резкой критике со стороны США, ЕС и Украины. Европарламент тогда даже принял специальную резолюцию с выражением озабоченности назначением «известного своей антиевропейской и прокремлевской риторикой» Александра Вулина на пост главы ключевой сербской спецслужбы.

В июле Александр Вулин был включен в американский санкционный список. США обвинили его в коррупции, причастности к международной преступности и наркоторговле, а также в «содействии вредоносной деятельности России на Балканах».

«Санкции против Вулина введены не из-за какого-то криминала, коррупции или чего-то подобного, а из-за его отношения к РФ» — так отреагировал на это президент Сербии Александр Вучич. Косвенно этот тезис подтвердили и дипломатические источники “Ъ” в регионе, которые сочли введение против Александра Вулина американских санкций «ясным сигналом Запада президенту Сербии о том, что пора избавиться от пророссийских кадров в своем окружении».

Поэтому, если информация о скорой отставке нынешнего главы АБИ подтвердится, это окажется серьезным реверансом Александра Вучича в сторону США.

Во всяком случае, большой неожиданностью это не станет, ибо вполне впишется в проводимую президентом Сербии политику «сидения на двух стульях», когда он попеременно посылает сигналы то в сторону Запада, то в сторону Востока. «Каждый шаг в одном направлении в нашей внешней политике зачастую сопровождается двумя шагами в другом — в точном соответствии с принципом "изворотливости"»,— подметил недавно бывший заместитель главы сербского МИДа Душко Лопандич.

На место нового главы АНБ, по информации тех же сербских источников, прочат нынешнего посла Сербии в США Марко Джурича. Его также считают политической фигурой, близкой президенту Сербии. Однако, в отличие от Александра Вулина, Марко Джурич неприятия у США не вызывает. Особенно после успешного взаимодействия с американскими властями во время пребывания в должности сербского посла в Вашингтоне.

Любопытно, что находящийся под американскими санкциями нынешний глава АБИ был в субботу вечером замечен на приеме в посольстве США в Белграде. Фотоподтверждение тому опубликовал в соцсетях депутат сербского парламента от оппозиции Джордже Микетич. Фотографию он сопроводил ироничной подписью: «Вулин пришел просить прощения».