Книга преткновения

Издательство «Эксмо» направило в книжные сети письмо о том, что предзаказ нового романа Виктора Пелевина будет доступен только в сети «Читай-город—Буквоед», «Бук24» и Eksmo.ru. Но после возмущения отрасли в издательстве пересмотрели условия: теперь магазин должен согласовать с «Эксмо» розничную цену и потенциальный объем заказа. В издательстве уточнили, что меры нужны для своевременного выполнения обязательств перед покупателями, которые ранее сталкивались с задержками оплаченных заказов. Эксперты же считают, что холдинг пытается таким образом привлечь трафик в свои магазины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом директора редакции художественной литературы «Эксмо» Александры Шипетиной, направленным в сентябре представителям книготорговой отрасли. В нем говорится, что издательство предоставляет эксклюзивное право размещения предзаказа на новинку Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» только для объединенной розничной сети «Читай-город—Буквоед», «Бук24» и Eksmo.ru. «В связи с этим размещение предзаказа на новинку с использованием любого контента (имя и фамилия автора, название книги, изображения и аннотация) запрещено до 29 сентября»,— уточняется в письме. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Слова и деньги».

В «Эксмо» сообщили “Ъ”, что вокруг новых романов Пелевина «всегда ажиотаж», поэтому размещение предзаказа координируется издательством: «Мы уже сталкивались с ситуациями, когда на фоне повышенного спроса читатели не получали книгу вовремя, хотя покупали ее по предзаказу, это вызывает волну негатива».

Впоследствии госпожа Шипетина направила еще одно письмо (есть у “Ъ”), уточнив, что в связи с «повышенным спросом» на новинку «Эксмо» просит сети перед размещением заказа согласовывать розничную цену и потенциальный объем. Сейчас помимо сети «Читай-город—Буквоед» условия согласованы с книжным домом «Москва», «Молодой гвардией» и др., уточнили в издательстве. Предзаказ можно также сделать в сети «Амиталь» и белорусском интернет-магазине Oz.

Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября, сообщала пресс-служба «Эксмо», с которым писатель сотрудничает последние годы. Предзаказ 20-го по счету романа господина Пелевина начался 8 сентября. Виктора Пелевина называют одним из наиболее популярных современных российских писателей — его предыдущая книга «KGBT+» вошла в десятку самых продаваемых в 2022 году на сервисе «ЛитРес».

В калининградской сети «Книжная лавка» “Ъ” подтвердили получение письма. Директор компании Татьяна Меклерис отметила, что для нее «ситуация не является критичной». «До нас книга дойдет в последнюю очередь, мы еще не делали заказ»,— признает госпожа Меклерис. Менеджер отдела закупки «Магистра» (Ростов-на-Дону) Сергей Белоусов говорит, что сеть тоже получит новинку только после 29 сентября. Собеседник “Ъ” на рынке добавил, что после первого письма многие книжные сети возмутились — «мог разразиться скандал, поэтому издательство пошло на уступки».

Раньше другие книготорговые сети могли размещать предзаказ на новинки «Эксмо», уточняет экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. «Это приносило дополнительных доход и издательству, и магазинам. Теперь компания хочет переориентировать весь доход на себя и привлечь трафик покупателей в свои магазины»,— говорит он. Однако из тех читателей, которые хотели бы сделать предзаказ, не все пойдут именно в «Читай-город», говорит господин Харитонов. «Предзаказ — это импульсивное решение, а импульс конечен. Мера может привести к сокращению предзаказов не только среди сторонних магазинов, но и в "Эксмо"»,— добавляет он.

«Эксмо» как издательство вправе выбирать партнеров, через которых продавать новинки, подчеркивает исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян. Однако, отмечает он, следует обратить внимание на установление издательством ограничений по использованию объектов интеллектуальной собственности в рекламе и предложении к продаже, «перечисленный в письме контент подлежит правовой охране и иные лица вправе его использовать только с согласия правообладателя».

Юлия Юрасова