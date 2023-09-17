В результате украинского обстрела частично обесточен курский поселок Теткино

Украинские силовики в очередной раз обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Всего зафиксировано шесть прилетов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение»,— рассказал глава региона.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после того, как это станет безопасно.

Ранее сегодня в ходе еще одного обстрела Курской области были ранены три человека.

Олег Мухин