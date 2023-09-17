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Три человека в Курской области ранены в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ деревни Успеновка Кореневского района Курской области есть трое пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Роман Старовойт.

«У двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации»,— написал глава региона.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Мария Старикова

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