Умер режиссер Александр Хван

Российский режиссер Александр Хван, под руководством которого были сняты фильмы «Дюба-дюба» и «Кармен», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщила ТАСС его агент и супруга Елена Хван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Да, это так. Это произошло сегодня»,— рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о смерти господина Хвана.

Режиссер и друг постановщика Григорий Константинопольский на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta) сообщил, что Александр Хван умер после продолжительной болезни. Ранее издание StarHit со ссылкой на близких режиссера писало, что у господина Хвана была обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известен благодаря фильму «Дюба-дюба» (1992 год), главную роль в котором исполнил Олег Меньшиков. Среди других известных его картин — «Кармен», «Умирать легко».

Милена Костерева