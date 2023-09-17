На Литейном проспекте завершается реставрация особняка Урусова

В центре Санкт-Петербурга на Литейном проспекте завершается основной этап реставрации памятника регионального значения «Особняк П.А. Урусова». Работы проводятся по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга за счет средств городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КГИОП Фото: Пресс-служба КГИОП

Как рассказали в КГИОП, документация на реставрацию и ремонт лицевых и дворовых фасадов здания была разработана в 2020 году. В ходе обследования объекта были выявлены утраты и искажения архитектурных элементов фасадов, произошедшие в результате ремонтов в XX веке.

В настоящий момент выполнена реставрация цоколя из известняка, рельефных рустов первого этажа, восстановлена геометрия и архитектурная форма междуэтажного фриза, заменены все линейные окрытия. Отреставрированы все оконные и дверные заполнения и дворовые фасады. Здание окрашено в исторический бежевый цвет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четыре фигуры путти, демонтированные с особняка Урусова на Литейном проспекте, вернутся на лицевой фасад здания в 2024 году. Сейчас скульптуры находятся в реставрационной мастерской.

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