В Windows 11 можно будет копировать текст прямо с изображения

Американская корпорация Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11, благодаря которой пользователи смогут скопировать текст с картинки. Предварительная сборка операционной системы с новой функцией уже доступна участникам программы Windows Insider.

Функция копирования текста с изображения будет доступна через приложение «Ножницы» — теперь оно может распознавать текст на изображениях и копировать его. Для использования новой возможности надо при работе с картинкой нажать на кнопку «Действия с текстом», после чего его можно будет скопировать, выделить весь текст на картинке, а также отредактировать. С помощью новой функции «Быстрая маскировка» пользователь сможет удалить конфиденциальные данные со скриншотов, например информацию о счетах или адресе электронной почты. Также есть возможность «Скрыть текст», которая зачеркивает информацию черной полосой и делает текст нечитаемым.

Другой новой функцией, появившейся в предварительной сборке Windows 11, стала возможность редактировать снимок, снятый на Android-смартфон, сразу на ПК. После синхронизации устройства с компьютером в Windows появится уведомление, предлагающее отредактировать фотографию.

Евгений Федуненко