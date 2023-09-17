Тушивший пожары в Турции вертолет упал в водохранилище

В Турции в водохранилище Тахталы упал вертолет, тушивший пожары в провинции Измир. Вертолет упал в водоем, откуда набирал воду для тушения пожаров. Удалось спасти одного члена экипажа. Еще троих ищут. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 (совпадает с мск). «После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес»,— сообщил министр в X (экс-Twitter).

Самолет тушил пожар в лесном массиве района Келер провинции Измир. Количество авиации для тушения было увеличено, поскольку огонь быстро распространялся на обширную территорию. На данный момент лесные пожары действуют в четырех провинциях Турции. Только Измире пожары тушат 9 самолетов и 20 вертолетов.

Анастасия Ларина