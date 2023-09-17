В Иране в годовщину гибели Махсы Амини задержаны более 130 человек

Иранская полиция задержала 137 человек 16 сентября, в день годовщины гибели 22 летней иранки Махсы Амини. О задержаниях сообщил глава сил правопорядка провинции Западный Азербайджан Рахим Джаханбахш, его слова приводит IRNA. Также был задержан человек с двойным гражданством, подозреваемый в «попытке организовать беспорядки и диверсии».

«На данный момент в социальных сетях обнаружили 137 человек, призывающих население к беспорядкам в провинции Западного Азербайджана. Были проанализированы страницы 85 пользователей, на которых они пытались ввести общество в заблуждение и спровоцировать их к совершению беспорядков»,— сообщил Рахим Джаханбахш. Только 14 из них были арестованы.

Правозащитная группа Hengaw сообщила, что силы безопасности открыли огонь в курдском городе Махабад. Ранен как минимум один человек. Еще несколько были ранены в городе Керманшах. Однако официального подтверждения ни одного инцидента не было.

В родном городе Амини Сакез на северо-западе Ирана, как сообщило полуофициальное информационное агентство Fars, полиция серьезно ранила мужчину, который «проигнорировал предупреждение полиции».

Портал IranWire сообщил, что пожар охватил женское отделение тюрьмы Карчак в провинции Тегеран. Осужденные перед казнью подожгли свою одежду. Пожар потушили. Жертв нет.

22-летняя Махса Амини, после гибели которой в Иране начались массовые протесты, была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Девушка умерла в отделе для задержанных. Силы безопасности Ирана в качестве причины смерти назвали сердечный приступ. Родные девушки считают, что она умерла после избиения полиции.

После гибели девушки ровно год назад по всему Ирану прошли массовые демонстрации под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» (Woman, Life, Freedom). Женщины обрезали себе волосы и сжигали хиджабы.

Анастасия Ларина