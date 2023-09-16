В ходе беспорядков на фестивале Эритреи в Штутгарте пострадали 10 полицейских

Около 200 человек напали на участников фестиваля эритрейской культуры в немецком городе Штутгарте. Нападавшие также закидали камнями и стеклянными бутылками полицейских, сообщил телеканал SWR. Около десяти полицейских получили ранения, количество пострадавших участников фестиваля — неизвестно.

По данным телеканала, участников фестиваля было примерно столько же, сколько и участников беспорядков. Фестиваль был организован ассоциацией эритрейских клубов Штутгарта, которая выступает в поддержку правительства Эритреи.

В настоящее время задержаны четыре человека. По словам представителя правоохранительных органов, полицейские применяли против нападавших дубинки и перцовые баллончики.

В начале августа на аналогичном фестивале в Стокгольме в ходе беспорядков пострадали семь человек, около ста были задержаны полицией. 8 июля в немецком городе Гиссен во время фестиваля, который также посвящен культуре Эритреи, вспыхнули беспорядки, в результате пострадали 22 полицейских.

По данным немецких СМИ, беспорядки на фестивалях эритрейской культуры происходят на фоне давно идущих дебатов об их пропагандистской направленности. Фестивали проводятся под эгидой эритрейских властей. Правозащитная организация Human Rights Watch в 2006 году называла правительство Эритреи одним из худших в мире. В Индексе свободной прессы от организации «Репортеры без границ» Эритрея занимает последнее, 179-е место.

Полина Мотызлевская