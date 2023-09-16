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Коммерсантъ FM
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Японская Mitsui будет соблюдать косвенные санкции США в отношении «Арктик СПГ-2»

Японская торговая компания Mitsui заявила, что намерена соблюдать косвенные санкции США в отношении российского проекта «Арктик СПГ-2», сообщил Reuters. В нем Mitsui и JOGMEC владеют долями в 10%. На этой неделе США ввели санкции, в результате которых в черном списке оказалось ООО «Арктическая перевалка», участвующее в разработке проекта «Арктик СПГ-2».

«Нам известно о дополнительных санкциях США, и мы по-прежнему привержены соблюдению международных санкций»,— заявила компания агентству Reuters. В Mitsui отметили, что компания связывалась по этому вопросу с другими участниками проекта и правительством Японии, чтобы «обсудить дальнейшие шаги».

В «Арктической перевалке» есть доля и у французской Total (10%). Вход в проект также рассматривают другие иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» — китайские CNPC, CNOOC и японский консорциум с участием Mitsui.

Источник в правительстве Японии сообщил Reuters, что санкции могут затруднить поддержу проекта «Арктик СПГ-2» со стороны японских инвесторов, а также сказаться на сроках запуска производства на площадке.

14 сентября Минфин США ввел санкции против подрядчиков строительства линий по производству СПГ для проектов НОВАТЭКа — ООО «Арктик Энерджис» и его структур. В этом же списке оказалось ООО «Арктическая перевалка», управляющее двумя судами—хранилищами СПГ (floating storage unit, FSU) в Мурманске и на Камчатке, а также сами суда «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Санкции вышли за полярный круг».

Полина Мотызлевская

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