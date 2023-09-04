JP Morgan ожидает снижения стоимости недвижимости в лондонском Сити на 20%

Банк JP Morgan прогнозирует, что за год — с марта текущего по март будущего года — стоимость недвижимости в лондонском Сити упадет на 20%. Прогноз связан в числе прочего с опасениями по поводу перспектив британской экономики, ростом ключевых ставок и растущей конкуренцией со стороны района Вест-Энд, популярность офисной недвижимости в котором растет.

«Мы опасаемся, что избыточное предложение будет оказывать давление на рынок офисной недвижимости в Сити»,— цитирует Bloomberg рекомендации банка для клиентов.

По мнению многих экспертов, на спрос на офисы в Лондоне продолжает влиять и переход к удаленке или гибридному графику работы, начавшийся во многих компаниях во время пандемии. По оценке онлайн-платформы в сфере недвижимости Rightmove и аналитической компании EG, количество запросов на новые офисные пространства с начала года снизилось на 11% в сравнении с тем же периодом 2022-го.

Эксперт по коммерческой недвижимости Rightmove Энди Майлз отметил, что компании все чаще оценивают свою потребность в офисных площадях с учетом гибридного графика работы своих сотрудников. В феврале стало известно, что лондонская Clifford Chance, входящая в топ-5 мировых юридических фирм, планирует сократить площадь своей штаб-квартиры в Лондоне. То же самое известно про многие юридические и другие компании.

Правда, есть и противоположные данные: по оценке агентства недвижимости Savills, спрос на офисную недвижимость в центре Лондона за год до конца марта на 10% превысил средние значения за десять лет. Однако и в Savills признают потенциальное влияние на этот рынок сложной экономической ситуации.

Яна Рождественская