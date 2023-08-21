У ОАЭ на хорошем счету

Банки Объединенных Арабских Эмиратов подстраиваются под состоятельных россиян. Как пишет The Wall Street Journal, кредитные организации открывают для таких клиентов специальные подразделения. Например, Emirates NBD приглашает банкиров из России для создания отдельного департамента. Планы открытия такого офиса есть и у First Abu Dhabi Bank, уточняет издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Будут ли такие услуги востребованы? И стоит ли ждать подобных шагов от других банков? Эти вопросы “Ъ FM” задал управляющему партнеру Lenar Wealth Management Ленару Рахманову: «Банки создают специальные подразделения для обслуживания состоятельных российских клиентов. Туда добавляются некоторые особенности: русскоязычный персонал, привычный уровень сервиса либо даже выше. Такой тренд действительно наблюдается.

Несколько банков, которые открывали для россиян большинство счетов, пошли в эту сторону. Востребованность точно есть, поскольку события в РФ заставили все больше людей выводить деньги из страны, и одно из пристанищ — Дубай. Согласно статистике, за последний год россияне приобрели абсолютно рекордное количество "золотых виз". За первое полугодие 2023-го они запросили на 141% больше разрешений, чем за аналогичный период прошлого».

Банки Объединенных Арабских Эмиратов, как пишет The Wall Street Journal, в прошлом году открыли тысячи счетов для россиян. При этом проверки кредитных организаций зачастую были достаточно длительными. Основатель компании Bespalov Finance Александр Беспалов отмечает, что финансовые услуги в Эмиратах в целом ощутимо отличаются от европейских:

«Если вы приедете в Грузию в VIP-отделение крупного банка с $1 млн, вы будете VIP-клиентом, но такая сумма для Дубая — копейки.

Речь идет о клиентах с $10 млн и выше, и именно в таких заинтересованы арабские банки. Они действительно готовы создавать отдельные подразделения под капиталы, которые россияне выводят из Европы, в том числе из Швейцарии.

Однако нужно учитывать, что эмиратская банковская система достаточно сложная и не слишком комфортная для россиян. Там, как правило, требуются депозиты, чтобы можно было полнофункционально управлять счетом. Плюс вся официальная коммуникация с банком требует перевода и заверения документов. В Эмиратах не действует английское право — там исламские законы. И это исламский банкинг, что тоже накладывает определенные ограничения».

Власти Объединенных Арабских Эмиратов утверждают, что банки не сотрудничают с россиянами, попавшими под санкции. Такие действия грозят кредитным организациям потерей корреспондентских счетов.

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Дарья Фоменко