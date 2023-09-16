Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горняков эвакуируют из пяти шахт в Кузбассе из-за проблем с электричеством

Горняков эвакуируют из шахт «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец» в Кемеровской области из-за короткого замыкания, которое привело к остановке главных вентиляторов проветривания, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет.

ГУ МЧС по региону позднее сообщило, что остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах произошла в связи с аварией на трансформаторной подстанции, передает «РИА Новости». Там отметили, что люди эвакуировались с шахт самостоятельно, только на «Костромовской» работали силы военизированной горноспасательной части.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...