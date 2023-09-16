Горняков эвакуируют из пяти шахт в Кузбассе из-за проблем с электричеством

Горняков эвакуируют из шахт «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец» в Кемеровской области из-за короткого замыкания, которое привело к остановке главных вентиляторов проветривания, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Информации о пострадавших нет.

ГУ МЧС по региону позднее сообщило, что остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах произошла в связи с аварией на трансформаторной подстанции, передает «РИА Новости». Там отметили, что люди эвакуировались с шахт самостоятельно, только на «Костромовской» работали силы военизированной горноспасательной части.

Эрдни Кагалтынов