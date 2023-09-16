Глава МВД Франции созвал экстренное совещание из-за ситуации на Лампедузе

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сегодня, 16 сентября, проведет второе экстренное совещание на фоне миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза, сообщает BFMTV. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит остров по приглашению итальянского премьера Джорджи Мелони.

Первое совещание состоялось накануне. В ходе второго господин Дарманен, по данным источников канала, по телефону обсудит ситуацию на Лампедузе с коллегами из Италии и Германии. Ожидается, что в обсуждении также примет участие Испания, председательствующая в Совете Евросоюза, и еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

Глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер анонсировал приезд госпожи фон дер Ляйен на остров. «Председатель Урсула фон дер Ляйен направится завтра на Лампедузу по приглашению премьер-министра Италии Джорджи Мелони»,— написал он в X.

Лампедуза — остров в Средиземном море в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х годов остров превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках. В 2015 году в одном из таких плаваний погибли более 600 беженцев.

14 сентября власти Лампедузы ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за сутки. Сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт. СМИ писали, что большинство из прибывших — граждане Судана и Эритреи. Мэр города Филиппо Маннино попросил у правительства Италии два стационарных корабля в гавани для перевозки мигрантов на континент.

Лаура Кеффер