На Манежной площади в Петербурге впервые пройдет осенняя ярмарка

С 22 сентября по 1 октября на Манежной площади в Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль-ярмарка «Натуральное шествие», на которой будет представлена продукция фермеров и ремесленников. Ее организует комитет по развитию туризма и комитет по промышленной политике, торговле и инновациям, сообщили «Ведомости Северо-Запад».

Проведение ярмарки приурочено к дню туризма, который отмечается 27 сентября. Участниками станут фермеры и ремесленники из Петербурга, Ленинградской области и других регионов СЗФО, включенных в туристический маршрут «Серебряное ожерелье». В комитете журналистам рассказали, что предпринимателям выделят 62 торговых места: 28 — для торговли продуктами, 21 — для непродовольственных товаров и 13 — для точек общепита. В ассортименте ярмарки будут представлены овощи, фрукты, мед, молочная и мясная продукция с фермерских хозяйств, а также изделия народных художественных промыслов.

Согласно подсчетам издания, организация ярмарки обошлась городскому бюджету в 43,8 млн руб. — сумму посчитана на основе конкурсов, размещенным на сайте госзакупок Центром контроля качества товаров, работ и услуг, подведомственному комитету по промышленной политике, торговле и инновациям.

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