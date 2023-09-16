В Перу 15 человек пострадали в результате взрыва вблизи ночного клуба

В столице Перу Лиме, в районе Сан-Хуан-де-Луриганчо произошел взрыв недалеко от ночного клуба. В результате пострадали 15 человек, включая двоих детей от 8 до 14 лет. Об этом сообщило радио PRR.

По его данным, пострадавшие доставлены в больницу. Начальник полиции Лимы Роджер Перес сообщил, что у них рваные раны и осколочные ранения. Ночной клуб во время взрыва не работал, пострадавшие — проходящие мимо люди.

По предварительной версии полиции, целью нападения была группа Chechito y los Complices de la Cumbia, которая планировала провести концерт сегодня вечером. Как сообщили полицейские, месяц назад участники группы сообщали о вымогательстве денег со стороны неизвестных.

Лусине Баласян